Asteroid 2023 JO flew past Earth at 0.24 LD

A newly-discovered asteroid designated 2023 JO flew past Earth at a distance of just 0.24 LD / 0.00062 AU (92 277 km / 57 339 miles) at 20:14 UTC on May 8, 2023.

This is the 32nd known asteroid to fly past Earth within 1 lunar distance since the start of the year and the second so far this month.

Asteroid 2023 JO was first observed at Catalina Sky Survey, Arizona on May 9 — one day after it made its close approach to our planet.

The object belongs to the Apollo group of asteroids and has an estimated diameter between 3.9 and 8.8 m (12.8 – 28.9 feet).

Asteroids within 1 LD in 2023 Valid 14:05 UTC on May 11, 2023 Object Close-Approach (CA) Date (UTC) CA Distance Nominal ( LD | au) V relative (km/s) Diameter (2023 JF) 2023-May-09 23:41 ± < 00:01 0.833 | 0.00214 7.07 8.2 m - 18 m (2023 JO) 2023-May-08 20:14 ± < 00:01 0.240 | 0.00062 18.83 3.9 m - 8.8 m (2023 HD7) 2023-Apr-30 19:22 ± < 00:01 0.603 | 0.00155 11.43 5.1 m - 12 m (2023 HW3) 2023-Apr-23 07:33 ± < 00:01 0.544 | 0.00140 15.06 4.4 m - 9.8 m (2023 HK) 2023-Apr-20 05:08 ± 00:06 0.888 | 0.00228 15.93 10 m - 23 m (2023 HT) 2023-Apr-18 16:17 ± < 00:01 0.463 | 0.00119 10.72 2.7 m - 6.1 m (2023 HH) 2023-Apr-18 12:49 ± 00:02 0.374 | 0.00096 10.62 4.5 m - 10.0 m (2023 HB) 2023-Apr-17 06:58 ± < 00:01 0.507 | 0.00130 12.25 2.2 m - 5.0 m (2023 HZ) 2023-Apr-15 05:58 ± < 00:01 0.747 | 0.00192 13.04 4.1 m - 9.1 m (2023 HE) 2023-Apr-14 18:42 ± 00:02 0.799 | 0.00205 13.88 7.9 m - 18 m (2023 GP3) 2023-Apr-11 17:26 ± < 00:01 0.674 | 0.00173 8.13 5.1 m - 11 m (2023 GQ) 2023-Apr-11 11:35 ± < 00:01 0.348 | 0.00089 20.57 5.5 m - 12 m (2023 FH7) 2023-Mar-30 18:08 ± < 00:01 0.430 | 0.00111 8.69 4.6 m - 10 m (2023 DZ2) 2023-Mar-25 19:51 ± 00:05 0.454 | 0.00117 7.78 43 m - 95 m (2023 FN6) 2023-Mar-25 12:23 ± < 00:01 0.591 | 0.00152 17.98 4.1 m - 9.1 m (2023 FO) 2023-Mar-19 06:36 ± < 00:01 0.898 | 0.00231 6.23 3.5 m - 7.9 m (2023 EY) 2023-Mar-17 11:39 ± 00:32 0.624 | 0.0016 8.12 14 m - 30 m (2023 ET2) 2023-Mar-12 18:26 ± 00:28 0.409 | 0.00105 13.46 2.1 m - 4.7 m (2023 EN) 2023-Mar-09 11:25 ± < 00:01 0.353 | 0.00091 12.82 6.7 m - 15 m (2023 DR) 2023-Feb-25 05:47 ± < 00:01 0.197 | 0.00051 13.97 2.8 m - 6.2 m (2023 CG4) 2023-Feb-09 21:18 ± 00:52 0.714 | 0.00184 12.13 3.9 m - 8.7 m (2023 BJ7) 2023-Jan-30 13:34 ± < 00:01 0.965 | 0.00248 8 4.7 m - 10 m (2023 CK) 2023-Jan-30 07:54 ± 00:02 0.274 | 0.0007 9.6 10 m - 23 m (2023 BZ3) 2023-Jan-27 00:41 ± < 00:01 0.732 | 0.00188 6.76 4.1 m - 9.1 m (2023 BU) 2023-Jan-27 00:29 ± < 00:01 0.026 | 0.00007 9.33 3.6 m - 8 m (2023 BL2) 2023-Jan-26 04:32 ± < 00:01 0.965 | 0.00248 10.54 4.0 m - 8.9 m (2023 BL1) 2023-Jan-25 19:38 ± < 00:01 0.584 | 0.00150 14.66 15 m - 34 m (2023 BX5) 2023-Jan-25 15:27 ± 00:04 0.872 | 0.00224 10.22 5.5 m - 12 m (2023 BY2) 2023-Jan-21 03:24 ± 00:02 0.659 | 0.00169 17.82 3.3 m - 7.4 m (2023 AV) 2023-Jan-12 20:09 ± 00:05 0.040 | 0.00010 15.05 2.0 m - 4.5 m (2023 AC1) 2023-Jan-12 03:37 ± 00:01 0.633 | 0.00163 13.99 4.4 m - 9.8 m Asteroids within 1 LD in 2022 Valid 15:00 UTC on December 20, 2022 Object Close-Approach (CA) Date (UTC) CA Distance Nominal ( LD | au) V relative (km/s) Diameter (2022 YR4) 2022-Dec-27 07:02 ± < 00:01 0.783 | 0.00201 7.67 4.8 m - 11 m (2022 YA6) 2022-Dec-26 07:59 ± 00:02 0.369 | 0.00095 12.59 7.2 m - 16 m (2022 YX2) 2022-Dec-24 19:33 ± < 00:01 0.598 | 0.00154 11.27 5.3 m - 12 m (2022 YG2) 2022-Dec-22 18:05 ± < 00:01 0.948 | 0.00244 6.38 4.5 m - 10 m (2022 YX1) 2022-Dec-18 16:55 ± < 00:01 0.686 | 0.00176 7.62 5.4 m - 12 m (2022 YJ) 2022-Dec-18 11:54 ± < 00:01 0.733 | 0.00188 24.78 4.4 m - 9.9 m (2022 YO1) 2022-Dec-17 18:40 ± < 00:01 0.072 | 0.00018 15.4 2.7 m - 5.9 m (2022 XX) 2022-Dec-14 10:43 ± 00:09 0.542 | 0.00139 6.65 4.9 m - 11 m (2022 XB) 2022-Dec-02 21:31 ± 00:01 0.982 | 0.00252 9.06 4.9 m - 11 m (2022 XL) 2022-Dec-01 05:26 ± 00:01 0.394 | 0.00101 9.84 3.7 m - 8.2 m (2022 WE11) 2022-Nov-29 02:34 ± < 00:01 0.771 | 0.00198 9.94 2.8 m - 6.3 m (2022 WM7) 2022-Nov-28 02:24 ± < 00:01 0.204 | 0.00053 11.58 2.8 m - 6.4 m (2022 WN9) 2022-Nov-27 22:32 ± < 00:01 0.126 | 0.00032 16.93 3.3 m - 7.4 m (2022 WS10) 2022-Nov-27 05:44 ± 00:02 0.712 | 0.00183 9.52 13 m - 30 m (2022 WO6) 2022-Nov-23 00:07 ± 00:02 0.83 | 0.00213 7.42 4.3 m - 9.7 m (2022 WR4) 2022-Nov-22 02:52 ± 00:02 0.692 | 0.00178 8.44 2.8 m - 6.3 m (2022 WM3) 2022-Nov-20 02:52 ± < 00:01 0.513 | 0.00132 6.38 5.7 m - 13 m (2022 VG1) 2022-Oct-31 20:59 ± 00:02 0.467 | 0.0012 12.03 4.4 m - 9.9 m (2022 UK24) 2022-Oct-31 16:42 ± < 00:01 0.979 | 0.00252 15.99 6.3 m - 14 m (2022 UW15) 2022-Oct-30 11:44 ± < 00:01 0.314 | 0.00081 7.9 2.5 m - 5.5 m (2022 UW16) 2022-Oct-29 10:16 ± 00:04 0.1 | 0.00026 12.32 4.5 m - 10 m (2022 UA14) 2022-Oct-27 22:49 ± < 00:01 0.849 | 0.00218 11.59 5.9 m - 13 m (2022 VH) 2022-Oct-28 22:44 ± 00:20 0.85 | 0.00218 13.8 14 m - 32 m (2022 UU63) 2022-Oct-27 21:01 ± < 00:01 0.197 | 0.00051 12.93 1.7 m - 3.8 m (2022 UB13) 2022-Oct-27 20:44 ± < 00:01 0.813 | 0.00209 7.44 2.9 m - 6.6 m (2022 UW14) 2022-Oct-27 17:15 ± < 00:01 0.712 | 0.00183 8.6 5.5 m - 12 m (2022 UC14) 2022-Oct-26 11:06 ± 00:02 0.585 | 0.00150 6.53 3.2 m - 7.1 m (2022 UV7) 2022-Oct-24 09:30 ± < 00:01 0.635 | 0.00163 12.56 3.4 m - 7.6 m (2022 UQ40) 2022-Oct-24 02:49 ± 00:05 0.246 | 0.00232 8.98 6.0 m - 14 m (2022 UC7) 2022-Oct-24 02:45 ± < 00:01 0.904 | 0.00232 10.02 7.8 m - 17 m (2022 UV10) 2022-Oct-24 02:15 ± 00:01 0.903 | 0.00232 9.14 6.6 m - 15 m (2022 UY5) 2022-Oct-22 21:41 ± < 00:01 0.595 | 0.00153 7.91 9.5 m - 21 m (2022 UR4) 2022-Oct-20 22:45 ± < 00:01 0.044 | 0.00011 15.22 4.4 m - 9.8 m (2022 UA5) 2022-Oct-17 12:25 ± 00:08 0.437 | 0.00112 4.49 3.0 m - 6.7 m (2022 UG3) 2022-Oct-16 22:27 ± < 00:01 0.168 | 0.00043 15.52 3.4 m - 7.6 m (2022 TM2) 2022-Oct-15 09:18 ± < 00:01 0.547 | 0.00141 15.48 23 m - 52 m (2022 TQ2) 2022-Oct-13 05:08 ± < 00:01 0.440 | 0.00113 12.58 10 m - 23 m (2022 TW2) 2022-Oct-13 02:52 ± 00:02 0.700 | 0.0018 4.3 5.4 m - 12 m (2022 TY3) 2022-Oct-12 19:26 ± 00:19 0.434 | 0.00112 26.86 12 m - 26 m (2022 TD) 2022-Oct-06 03:53 ± 00:07 0.969 | 0.00249 10.11 7.4 m - 17 m (2022 TL) 2022-Oct-01 23:45 ± 00:05 0.984 | 0.00253 16.34 7.0 m - 16 m (2022 SF19) 2022-Sep-24 23:56 ± 00:02 0.439 | 0.00113 12.69 3.7 m - 8.2 m (2022 SD9) 2022-Sep-23 21:36 ± < 00:01 0.643 | 0.00165 13.52 5.5 m - 12 m (2022 SK4) 2022-Sep-19 21:41 ± < 00:01 0.039 | 0.0001 13.01 2.3 m - 5.1 m (2022 SX55) 2022-Sep-17 13:34 ± 00:08 0.145 | 0.00037 12.61 2.4 m - 5.3 m (2022 SJ3) 2022-Sep-17 11:04 ± 00:01 0.364 | 0.00093 15.6 2.0 m - 4.5 m (2022 RB2) 2022-Sep-03 20:59 ± < 00:01 0.689 | 0.00177 12.9 8.4 m - 19 m (2022 RT1) 2022-Sep-01 01:18 ± < 00:01 0.086 | 0.00022 17.04 1.4 m - 3.1 m (2022 RL) 2022-Aug-31 08:39 ± < 00:01 0.365 | 0.00094 7.94 5.1 m - 11 m (2022 QE1) 2022-Aug-20 19:59 ± < 00:01 0.481 | 0.00124 6.35 5.6 m - 12 m (2022 QW1) 2022-Aug-20 14:42 ± < 00:01 0.532 | 0.00137 10.74 10 m - 23 m (2022 QO2) 2022-Aug-20 07:46 ± 00:02 0.535 | 0.00137 17.98 7.5 m - 17 m (2022 QA) 2022-Aug-16 21:34 ± < 00:01 0.778 | 0.002 15.23 11 m - 24 m (2022 QN4) 2022-Aug-11 10:31 ± 00:18 0.426 | 0.00109 11.41 12 m - 27 m (2022 PW1) 2022-Aug-08 18:58 ± 00:05 0.636 | 0.00163 8.6 7.4 m - 17 m (2022 OR1) 2022-Jul-15 18:15 ± 00:03 0.905 | 0.00233 4.69 7.3 m - 16 m (2022 NR) 2022-Jul-10 08:17 ± < 00:01 0.999 | 0.00257 8.3 18 m - 40 m (2022 NF) 2022-Jul-07 14:00 ± 00:32 0.232 | 0.00060 11.37 5.5 m - 12 m (2022 NE) 2022-Jul-06 10:55 ± 00:02 0.354 | 0.00091 10.68 4.8 m - 11 m (2022 NK) 2022-Jul-02 13:07 ± < 00:01 0.826 | 0.00212 12.39 9.3 m - 21 m (2022 MJ3) 2022-Jul-01 12:44 ± < 00:01 0.392 | 0.00101 8.77 3.3 m - 7.3 m (2022 MN1) 2022-Jun-28 09:29 ± 00:05 0.929 | 0.00239 9.87 9.5 m - 21 m (2022 LU2) 2022-Jun-08 00:02 ± < 00:01 0.433 | 0.00111 9.83 7.0 m - 16 m (2022 KQ5) 2022-May-30 17:40 ± < 00:01 0.105 | 0.00027 7.31 3.9 m - 8.8 m (2022 KO3) 2022-May-30 17:32 ± < 00:01 0.760 | 0.00195 9.74 6.5 m - 14 m (2022 KP6) 2022-May-25 15:05 ± < 00:01 0.045 | 0.00012 9.88 3.6 m - 8.0 m (2022 KG1) 2022-May-22 11:11 ± 00:03 0.157 | 0.00040 9.11 4.6 m - 10 m (2022 JO1) 2022-May-10 12:47 ± < 00:01 0.181 | 0.00047 13.87 9.5 m - 21 m (2022 JM) 2022-May-09 20:41 ± < 00:01 0.985 | 0.00253 4.93 4.7 m - 11 m (2022 JM2) 2022-May-06 18:23 ± < 00:01 0.401 | 0.00103 29.8 7.2 m - 16 m (2022 JV) 2022-May-05 05:11 ± < 00:01 0.827 | 0.00213 9.66 3.2 m - 7.2 m (2022 HB1) 2022-Apr-26 21:52 ± 00:37 0.52 | 0.00134 14.14 9.0 m - 20 m (2022 HM) 2022-Apr-21 01:42 ± < 00:01 0.64 | 0.00164 14.61 8.4 m - 19 m (2022 GF3) 2022-Apr-09 16:40 ± < 00:01 0.59 | 0.00151 17.37 7.0 m - 16 m (2022 GQ5) 2022-Apr-08 16:20 ± < 00:01 0.05 | 0.00013 14.18 1.2 m - 2.7 m (2022 GQ1) 2022-Apr-07 11:17 ± 00:41 0.58 | 0.00148 7.77 6.7 m - 15 m (2022 GZ1) 2022-Apr-06 11:58 ± < 00:01 0.62 | 0.00160 11.22 4.4 m - 9.9 m (2022 GN1) 2022-Apr-06 03:02 ± < 00:01 0.33 | 0.00084 15.50 7.2 m - 16 m (2022 GQ) 2022-Apr-01 16:59 ± < 00:01 0.14 | 0.00036 6.95 2.3 m - 5.1 m (2022 GC) 2022-Apr-01 01:48 ± < 00:01 0.14 | 0.00035 15.60 4.0 m - 8.9 m (2022 GB2) 2022-Mar-30 18:42 ± < 00:01 0.58 | 0.00148 6.01 4.4 m - 9.8 m (2022 GB) 2022-Mar-30 18:19 ± 00:04 0.74 | 0.00189 8.22 3.7 m - 8.3 m (2022 GX2) 2022-Mar-30 11:37 ± 00:48 0.38 | 0.00098 9.81 3.6 m - 8.1 m (2022 FB2) 2022-Mar-28 15:58 ± < 00:01 0.39 | 0.00100 13.70 12 m - 26 m (2022 FA1) 2022-Mar-26 08:52 ± < 00:01 0.68 | 0.00176 13.37 3.8 m - 8.5 m (2022 FD1) 2022-Mar-25 09:13 ± < 00:01 0.04 | 9.92e-5 18.51 1.7 m - 3.7 m (2022 FZ3) 2022-Mar-24 05:23 ± 00:25 0.79 | 0.00204 8.47 4.6 m - 10 m (2022 FA) 2022-Mar-15 01:52 ± < 00:01 0.49 | 0.00126 10.16 10 m - 23 m (2022 ES3) 2022-Mar-13 19:18 ± < 00:01 0.87 | 0.00222 18.32 9.8 m - 22 m (2022 EV3) 2022-Mar-09 14:13 ± < 00:01 0.21 | 0.00053 10.46 2.9 m - 6.4 m (2022 EE5) 2022-Mar-08 16:28 ± < 00:01 0.27 | 0.00068 4.41 2.6 m - 5.7 m (2022 EF1) 2022-Mar-04 01:40 ± < 00:01 0.73 | 0.00188 10.71 4.3 m - 9.7 m (2022 EQ) 2022-Mar-03 04:34 ± < 00:01 0.38 | 0.00097 11.45 3.1 m - 6.8 m (2022 ET) 2022-Mar-02 13:19 ± < 00:01 0.71 | 0.00182 7.32 2.4 m - 5.5 m (2022 DM4) 2022-Mar-02 03:10 ± < 00:01 0.68 | 0.00174 9.10 3.8 m - 8.4 m (2022 DO3) 2022-Feb-27 05:12 ± < 00:01 0.34 | 0.00088 15.03 11 m - 24 m (2022 DY1) 2022-Feb-24 17:55 ± < 00:01 0.58 | 0.00149 14.26 7.0 m - 16 m (2022 CO6) 2022-Feb-15 08:53 ± < 00:01 0.58 | 0.00150 9.34 17 m - 37 m (2022 CF7) 2022-Feb-14 03:18 ± < 00:01 0.83 | 0.00213 8.60 6.5 m - 15 m (2022 CL7) 2022-Feb-13 15:42 ± 00:01 0.22 | 0.00056 9.98 3.2 m - 7.1 m (2022 CG7) 2022-Feb-12 15:29 ± 00:01 0.13 | 0.00034 15.45 5.1 m - 11 m (2022 CJ5) 2022-Feb-10 10:52 ± < 00:01 0.08 | 0.00021 11.63 2.3 m - 5.2 m (2022 CD3) 2022-Feb-08 02:59 ± < 00:01 0.75 | 0.00192 11.20 5.1 m - 11 m (2022 CB3) 2022-Feb-05 21:27 ± < 00:01 0.22 | 0.00056 17.09 2.1 m - 4.7 m (2022 CU4) 2022-Feb-05 08:50 ± < 00:01 0.86 | 0.00220 4.71 3.7 m - 8.3 m (2022 CY1) 2022-Feb-02 17:31 ± 00:16 0.71 | 0.00183 12.27 6.4 m - 14 m (2022 CG) 2022-Feb-02 12:50 ± < 00:01 0.90 | 0.00231 7.57 16 m - 36 m (2022 CE) 2022-Feb-01 02:41 ± < 00:01 0.55 | 0.00140 5.03 6.8 m - 15 m (2022 BN2) 2022-Jan-28 22:59 ± < 00:01 0.73 | 0.00188 9.22 3.0 m - 6.6 m (2022 BH3) 2022-Jan-27 17:22 ± < 00:01 0.82 | 0.00211 12.24 15 m - 33 m (2022 BD1) 2022-Jan-27 00:53 ± < 00:01 0.48 | 0.00124 26.14 3.6 m - 8.1 m (2022 BA7) 2022-Jan-25 14:33 ± 00:02 0.26 | 0.00066 9.70 1.8 m - 4.0 m (2022 BT) 2022-Jan-24 06:21 ± < 00:01 0.26 | 0.00068 4.75 2.9 m - 6.5 m (2022 BN) 2022-Jan-23 14:14 ± < 00:01 0.24 | 0.00062 15.29 5.4 m - 12 m (2022 AC4) 2022-Jan-11 05:19 ± < 00:01 0.24 | 0.00062 8.37 4.2 m - 9.4 m (2022 AC7) 2022-Jan-10 20:41 ± < 00:01 0.40 | 0.00103 5.31 2.5 m - 5.6 m (2022 AY5) 2022-Jan-10 10:35 ± < 00:01 0.27 | 0.00068 9.17 3.8 m - 8.5 m (2022 AY4) 2022-Jan-06 04:07 ± 00:02 0.79 | 0.00202 17.21 3.1 m - 6.8 m (2022 AV13) 2022-Jan-05 06:41 ± 00:07 0.28 | 0.00073 7.53 1.1 m - 2.6 m (2022 AO1) 2022-Jan-03 16:19 ± < 00:01 0.90 | 0.00232 14.08 3.2 m - 7.1 m (2022 AU) 2022-Jan-03 03:05 ± < 00:01 0.83 | 0.00213 7.23 4.0 m - 8.9 m (2022 AP1) 2022-Jan-02 16:56 ± 00:02 0.47 | 0.00121 10.66 5.7 m - 13 m (2021 YK) 2022-Jan-02 16:03 ± < 00:01 0.49 | 0.00127 7.04 9.0 m - 20 m <1 LD asteroid charts Asteroids within 1 LD from 2020 to 2023 Asteroids within 1 lunar distance in 2023 (valid May 11) Asteroids within 1 LD in 2022 Asteroid within 1 LD in 2021 Asteroids within 1 LD in 2020

References:

Asteroid 2023 JO at Minor Planet Center; at CNEOS

Featured image credit: MPC